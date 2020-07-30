За отказ давать информацию: На Донбассе к ответственности привлечены 34 чиновника

С начала этого года в Донецкой и Луганской областях привлекли к ответственности 34 чиновника, которые отказывались предоставлять информацию граждан, чем нарушили законодательство. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Согласно закона Украины "О публичной информации и обращении граждан", офис омбудсмена Украины – конечная институция, которая осуществляет контроль по этому направлению. Если какой-то чиновник или ведомство не отвечает на запрос граждан, организаций, то на наше имя пишется жалоба и указываются факты. Мы составляем протокол на чиновника, который проигнорировал право граждан на информацию и направляем дело в суд», – пояснил Лисянский.

И в этом году по подконтрольной части Донбасса представитель офиса омбудсмена привлекли к ответственности 34 чиновников, передали по ним дела в суд. «По некоторым были, конечно, отказы. Но, в более 60% суда встали на нашу сторону», – подчеркнул правозащитник.

По этому направлению Луганская и Донецкая области являются новой практикой для страны. «Дело в том, что такие индивидуальные случаи были, но никогда не было такой массовости в привлечении к ответственности. Например, мы на мэра Лисичанска 3 протокола составили, на мэра Рубежного, на мэра Светлодарска – город на линии фронта», – перечислил Лисянский.

«И вот когда к нам человек обратился, мы составили протоколы, прошли суды и представили ему решение суда – вот в этот момент человек понимает, что Украина – это действительно правовое государство. И что здесь можно чего-то добиться. А теперь сравните с оккупированными территориями. Возможно там такое? Там человек на чиновника жалобу напишет, так его еще и арестуют, и потом человека будут долго искать», – заключил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»