Укушенных больше: В Мариуполе от клещей пострадали более 100 человек

В Мариуполе за весенне-летний период этого года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 105 человек. Об этом рассказала сотрудник лаборатории Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» Людмила Доценко, передает «MRPL.city».

По ее словам, есть люди, которые за помощью к медикам не обращались, поэтому число укушенных гораздо больше.

«С начала года у нас шесть человек, заболевших лайм-боррелиозом. За весну и июнь – три. За июль – также три. Все пролечены нормально. Никаких смертельных случаев от лайм-боррелиоза у нас не было и нет», – сообщила Людмила Доценко.

Она подчеркнула, что в этом году пострадавших от клещей меньше, чем в прошлом. Люди придерживались карантина и часто не выходили на пикники в зеленые зоны, где водятся эти паукообразные.

Также Людмила Доценко отметила, что в 2020 году в Мариуполе первый случай укуса клещом был зафиксирован очень рано – 29 февраля, потому что было тепло. «А в природе мы вообще наблюдали их активность всю зиму. В январе снимали клещей с собак. Они практически не впадали в спячку, только в сильные морозы», – пояснила энтомолог.