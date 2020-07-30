Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!»: Хроника достижений

Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» – одна из самых длительных и масштабных за 15-летнюю деятельность Фонда. Если раньше более 10 000 детей искали новую семью, а количество усыновленных едва доходило до 3000, то сейчас противоположная ситуация: около 5000 детей ждут родителей, а почти 10 000 уже нашли новых папу и маму. Об этом сегодня, 30 июля сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Главных цель программы – чтобы у каждого ребенка была своя семья. Для ее выполнения Фонд участвует в социальных исследованиях ученых, проводит тренинги и семинары для приемных родителей, усыновителей и даже работников социальных служб по делам детей. Тема – различные формы и виды противодействия сиротству, возможность посмотреть в корень проблемы и помочь найти оптимальные пути ее решения.

Участие Фонда Рината Ахметова в научных исследованиях началось еще в 2008 году. И все ради того, чтобы выявить первоочередные, приоритетные направления для меценатства.

Начали с демографической ситуации. Специалисты программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» столкнулись с тем, что в Украине за время независимости еще не проводилось социально-демографические исследования. Последние по этому поводу датированы еще 1969 годом.

Таким образом, в 2008 году Фонд совместно с Институтом демографии и социальных исследований Национальной академии наук начал проект «Брак. Семья. Дети». Ключевые выводы:

финансовые субвенции никоим образом не влияют на желание украинцев иметь детей;

более важными являются жилищные условия и улучшение благосостояния семьи;

основным препятствием для желаемого количества детей выступают нерешенные жилищные проблемы.

Именно тогда, в 2008-м Фонд Рината Ахметова построил один из первых домов семейного типа и стал хедлайнером в новом социальном строительстве. С тех пор Фонд обустроил 40 детских домов семейного типа.

С 2012 года Фонд активно занимается обучением будущих приемных родителей. По воспоминаниям приемной мамы Юлии Краснокутской из Томаковки Днепропетровской области, это был очень влиятельный и эффективный старт. Юлия Владимировна уже 8 лет является приемной матерью, 6 из них возглавляла приемную семью, а два последних года – ДДСТ. В 2020 году Юлия Краснокутская стала «Лучшей приемной мамой года» по итогам всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия».

«Мне очень повезло побывать на общегосударственных курсах, спонсором которых, кстати, был Фонд Рината Ахметова. Нашу группу возили в Новомосковск, Ялту, Бердянск. У нас была возможность общаться с другими приемными родителями, мы проходили тренинги ведущих психологов. Скажу, что мы получили такое основательное обучение, которое очень помогает мне в воспитании детей и до сих пор! К тому же, в те времена сразу возглавить ДДСТ, где может быть 10 детей, я не могла, пока 4-5 лет не получу опыт приемной семьи, где не более пяти детей. Мне кажется, это очень правильно. К трудностям надо привыкать и преодолевать их постепенно. Мне повезло получить базу знаний на тренингах от Фонда, на которую я наращивала свой практический опыт», – вспоминает Юлия Владимировна.

Юлия Краснокутская с детьми

В 2011 году стартовала социальная информационная кампания «Усыновляя, Вы получаете больше, чем можете дать». Кампания была разработана агентством Ogilvy & Mather Mumbai с целью актуализации проблемы усыновления детей в Индии. Для украинской аудитории ее адаптировало агентство Ogilvy & Mather Ukraine.

Программа призвана популяризировать усыновление и усилить информирование украинцев о возможности найти ребенка на Всеукраинском портале по усыновлению www.sirotstvy.net. Данная кампания как нельзя лучше отражает суть программы Фонда – мы помогаем найти не семьям детей, а детям самых лучших, самых любящих, самых «родных» родителей.

В том же, 2011 году Фонд Рината Ахметова начал сотрудничество с Международной организацией HealthRight International (Право на здоровье). Проект был нацелен на усиление взаимодействия между чиновниками различных ведомств (службами по делам детей, директорами интернатов) и общественными организациями. Предложенная модель легла в основу разработки национального нормативно-правового законодательства в сфере социального сопровождения семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В 2013 году Фонд Рината Ахметова присоединился к европейской кампании адвокатуры «Открываем двери детям», нацеленной на отказ от интернатной системы воспитания детей. Партнерами кампании совместно с Фондом Рината Ахметова стали такие ведущие организации, как Eurochild, Healthright, Everychild, SOS Kinder Dorf, «Каритас Украины», ОО «Ла Страда-Украина».

А в 2015 году Фонд Рината Ахметова начал сотрудничество с британской неправительственной организацией Lumos. Она основана известной писательницей Джоан Роулинг (автором «Гарри Поттера») в 2005 году, чья миссия – положить конец системной институализации детей из неблагополучных семей в Европе.

Фонд Рината Ахметова и Lumos разработали стратегию реформирования интернатных заведений на примере Днепропетровской области, ведь именно она к тому времени уже восемь лет очень плодотворно сотрудничала с программой «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!». Стратегия предусматривала прежде всего сохранение биологической семьи для ребенка, чьи родители оказались в сложных жизненных условиях, и развитие семейных форм воспитания детей-сирот. Ее результаты были достаточно эффективными. Наработки привели к тому, что 200 семей не отдали своих детей в интернат и еще 12 мам не отказались от своих новорожденных детей.