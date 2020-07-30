В Лисичанске приговорили педофила-рецидивиста

В Лисичанске (Луганская обл.) мужчина осужден на 11 лет лишения свободы по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Об этом сегодня, 30 июля, сообщает прокуратура Луганской области.

«В ноябре 2018 в городе Лисичанске обвиняемый предложил 12-летней незнакомой девочке провести ее домой и угостил плиткой шоколада, чтобы вызвать у нее доверие. После отказа ребенка и попытки убежать мужчина повалил ее с ног и нанес удары кулаками в лицо. Угрозами и применением насилия преодолев сопротивление девочки, он заставил ее отойти к пустырю, где изнасиловал. После совершения действий сексуального характера приказал потерпевшей молчать и угрожал убийством», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина уже был ранее неоднократно судим. Он вышел из колонии лишь 4 месяца назад. По предыдущему приговору он был осужден к 11 годам лишения свободы за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно малолетнего лица.