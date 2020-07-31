Резкий рост заболеваемости: Кто и где болеет коронавирусом на Донетчине (Карта)

За четверг, 30 июля, в Донецкой области зафиксировали еще 16 новых больных коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Так, из заболевших:
- 6 – в Славянске (10-летний мальчик, мужчины 41 и 72 лет, 9-месячная девочка и женщины 42 и 63 лет);
- 5 – в Краматорске (мужчины 20 и 69 лет и женщины 40, 57 и 79 лет);
- 2 – в Мариуполе (48-летний мужчина и 61-летняя женщина);
- 1 – в Мангушском районе (мужчина 57 лет);
- 1 – в Николаевке (мужчина 45 лет);
- 1 – в Черкасской ОТГ (женщина 69 лет).
Среди больных, выявленных в Краматорске, есть одна медработница.
«Опять имеем резкий рост заболеваемости. Это яркое свидетельство, что нельзя пренебрегать мерами безопасности. В который раз призываю соблюдать карантин и противоэпидемические предосторожности. Избегайте скоплений людей, используйте индивидуальные средства защиты. Только так можно уберечь свои здоровье и жизнь», – написал Кириленко.
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 881 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 665 человек;
- на лечении – 204 пациента;
- летальных случаев – 12.