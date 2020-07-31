Резкий рост заболеваемости: Кто и где болеет коронавирусом на Донетчине (Карта)

За четверг, 30 июля, в Донецкой области зафиксировали еще 16 новых больных коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, из заболевших:

6 – в Славянске (10-летний мальчик, мужчины 41 и 72 лет, 9-месячная девочка и женщины 42 и 63 лет);

5 – в Краматорске (мужчины 20 и 69 лет и женщины 40, 57 и 79 лет);

2 – в Мариуполе (48-летний мужчина и 61-летняя женщина);

1 – в Мангушском районе (мужчина 57 лет);

1 – в Николаевке (мужчина 45 лет);

1 – в Черкасской ОТГ (женщина 69 лет).

Среди больных, выявленных в Краматорске, есть одна медработница.

«Опять имеем резкий рост заболеваемости. Это яркое свидетельство, что нельзя пренебрегать мерами безопасности. В который раз призываю соблюдать карантин и противоэпидемические предосторожности. Избегайте скоплений людей, используйте индивидуальные средства защиты. Только так можно уберечь свои здоровье и жизнь», – написал Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 881 случай COVID-19, из них: