На Донетчине вновь глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся глушению на Донетчине. Инцидент произошел в ночь на 29 июля. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 30 июля.

«В ночь с 28 на 29 июля, пролетая над районами между н. п. Красногоровка (подконтрольный правительству, 21 км к западу от Донецка) и н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения)», – говорится в отчете.

В документе также отмечается, что «помехи могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».