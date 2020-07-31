Невозможно дышать: Жители Донецка и Макеевки жалуются на жуткую вонь

В неподконтрольных украинским властям Донецке и Макеевке ночью сжигают мусор на полигонах. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

В частности, жители Макеевки рассказывают, что в Червоногвардейском районе на мусорном полигоне (возле объездной трассы) каждую ночь сжигают мусор. Люди пишут, что в летние жаркие ночи почти у всех открыты окна, при этом вонь стоит жуткая – дышать невозможно.

В соцсетях спорят о том, намеренно ли осуществляется поджог или же это случайность. Так, люди рассказывают, что мусор на полигоне складируют и пересыпают землей. И он сам загорается. При этом ранее на свалку закачивали воду с пруда дачного кооператива, а сейчас тушить приходится только ведрами: дачники отрезали насосную мусорщиков из-за того, что уже трижды был пожар, горела их линия.

Однако в эту версию многие не верят, так как запах появляется регулярно.

Также отмечается, что ночью неимоверную вонь и гарь чувствуют жители Донецка. Есть сообщения от жителей Буденновского, Петровского, Калининского и Киевского района, слышат неприятный запах паленой резины или пластмассы в микрорайоне Текстильщик (Кировский р-н).

Так продолжается уже примерно месяц. «Текстильщик, где-то в 3:00 ночи проснулась от вони, пришлось окно закрывать…. Сегодня в 3 часа в Калининском тоже проснулась от жуткого запаха гари… В Киевском сегодня ночью вонь неимоверная. Закрывала окна. Паленая резина или пластмасса. И так периодически по ночам», – делятся люди.