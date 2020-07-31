Что даст Зеленскому перемирие на Донбассе: Комментарий эксперта

Перемирие на Донбассе президент Владимир Зеленский использует для проведения новой встречи «нормандской четверки», поскольку прекращение огня на фронте – это главное условие парижских договоренностей. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

Эксперт рассказал, что нынешнее перемирие украинская сторона рассматривает как выполнение соглашений, достигнутых на переговорах «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года – не больше. А дальнейшая реализация Минских соглашений требует новых переговоров в рамках «Нормандии».

«В чем конкретный локальный смысл этого перемирия? Зеленский хочет и настаивает на проведении нового саммита "нормандской четверки". Во-первых, он верит в переговоры "глаза в глаза". Во-вторых, для него лично это свидетельство того, что он пытается выйти на мир, что он что-то делает. Ну и, наконец, перемирие является первым пунктом парижских договоренностей. Выполнение которых откроет путь к новой встрече "четверки". Напомню, там первым пунктом идет перемирие, вторым – разведение войск, третьим – обмен, четвертым – открытие новых КПВВ. Самое сложное кроме прекращения огня – разведение войск. Потому что там до сих пор не договорились, как и где разводить. По КПВВ есть предварительные договоренности – думаю, выполнят. По обмену, думаю, может, не в полном объеме, но тоже выполнят. Еще там есть пункт об имплементации в закон об особом статусе формулы Штайнмайера. Думаю, осенью ее внесут. Закон, напомню, каждый год продлевается, будет необходимость продлить его и к концу этого года. И тогда могут внести этот пункт в закон. Вот, собственно, такая хронология. Затем – новые переговоры "четверки" и новые задачи», – сказал эксперт.

Политолог также не исключает, что на этих переговорах Украина со своими западными союзниками попытается убедить Москву пересмотреть некоторые, по сути невыполнимые, пункты «Минска-2». Собственно, о необходимости такого пересмотра в Украине говорят уже давно. Но Москва, естественно, ранее была против.