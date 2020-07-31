МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста из-за «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за очередного международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Об этом говорится в комментарии ведомства в связи с отправкой Россией «гуманитарного конвоя» на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса.

«30 июля российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" так называемого "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях», – отметили в министерстве.

Там добавили, что российский груз был в очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства.

Также украинский МИД потребовал от российской стороны в дальнейшем, при организации «гуманитарных конвоев», запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря 2020 года, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Напомним, 30 июля в «ДНР» и в «ЛНР» прибыли автомобили 97-го «гуманитарного конвоя» из России.