Снова больше тысячи заболевших за сутки: Степанов озвучил статистику по COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 090 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 31 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1 090 человек. Из них 77 детей, а также 78 медработников. Был госпитализирован 261 человек. Зафиксированы 20 летальных случаев. При этом выздоровели 598 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 69 884 человека. Из них 4 930 детей и 8 654 медработника. При этом в целом выздоровели 38 752 человека. Летальных случаев – 1 693», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (147) и Ивано-Франковской (111) областях, а также г. Киеве (110).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 881 случай COVID-19, в Луганской – 126 случаев.