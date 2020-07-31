Правоохранители объявили о подозрении заместителю командира роты НВФ «Пятнашка»

Правоохранители заочно сообщили о подозрении заместителю командира роты незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Пятнашка» с позывным «Басмач». Мужчину, который является гражданином РФ, подозревают в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны и незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин Российской Федерации вступил в ряды НВФ "Пятнашка" террористической организации "ДНР" и, находясь на должности "заместителя командира роты", лично руководил подразделениями, организуя и проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники Вооруженных Сил Украины. Кроме того, указанное лицо с позывным "Басмач" принимало участие в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за международный аэропорт "Донецк" им. С. Прокофьева», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2015 году под его руководством в г. Дебальцево захвачен в плен военнослужащий Национальной гвардии Украины, которого на протяжении нескольких месяцев участники НВФ «держали в условиях, унижающих честь и достоинство человека почти без воды и пищи в так называемых подвалах и подвергали жестокому обращению».

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности.