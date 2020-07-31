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Сводка из зоны ООС за 30 июля: Версии сторон конфликта

31.07.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 обстрела. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

30 июля НВФ дважды нарушили режим прекращения огня: у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

В штабе сообщили также, что потерь вследствие обстрелов нет. При этом вследствие заболевания умер старший сержант Владимир Перекрестов.

С начала текущих суток обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки ни разу не нарушили договоренности о перемирии».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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