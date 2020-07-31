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Плюс три: В «ЛНР» выявили новые случаи коронавируса

31.07.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» выявлены еще 3 случая заболевания COVID-19, всего зафиксированы 612 случаев. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Всего по состоянию на 09:00 31 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 612», – говорится в сообщении.

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 582 человека. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «республике».

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