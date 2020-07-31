Плюс три: В «ЛНР» выявили новые случаи коронавируса

В «ЛНР» выявлены еще 3 случая заболевания COVID-19, всего зафиксированы 612 случаев. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Всего по состоянию на 09:00 31 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 612», – говорится в сообщении.

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 582 человека. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «республике».