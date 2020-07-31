ФК «Мариуполь» уволил главного тренера и тренерский штаб

Главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Бабич и его тренерский штаб в составе Юрия Беньо, Александра Лавренцова, Александра Малахова и Владимира Белакова завершили свою работу в клубе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Александр Бабич возглавлял «Мариуполь» на протяжении 3-х сезонов, под его руководством команда провела 101 матч. За этот период азовская команда повторила практически все свои исторические максимальные достижения. Дважды «Мариуполь» достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы и один раз занимал четвертую строчку в чемпионате Украины.

Александр Бабич начал свою карьеру в «Мариуполе» осенью 2017 года. Первым его соперником стал ФК «Александрия». 24-го сентября 2017 года «Мариуполь» на своем поле сыграл вничью (1:1) с подопечными Владимира Шарана. Всего же в Премьер-Лиге «Мариуполь» под руководством Александра Бабича провел 87 матчей: 28 побед, 23 ничьи, 36 поражений, разница мячей – 97:131. В Кубке Украины мариупольцы провели 8 матчей: 5 побед, 1 ничья, 2 поражения, мячи – 16:12. В Лиге Европы у азовцев такие показатели: 6 матчей, 1 победа, 2 ничьи, 3 поражения, мячи – 5:11. Общий тренерский баланс таков: 101 матч, 34 победы, 26 ничьих, 41 поражений, мячи – 118:154.