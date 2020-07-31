23 новых случая и три смерти: В «ДНР» рассказали о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлены 23 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 30 июля, выявлены 23 случая заболевания COVID-19. 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 90 и 35 лет и женщина в возрасте 78 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 31 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1751: