В Украине стало хуже с зарплатами и работой, – отчет Нацбанка

За время карантина уровень безработицы в Украине вырос, а рост зарплат практически остановился. И, несмотря на постепенное восстановление экономики, ситуация на рынке труда будет приходить в норму медленно – бизнес остается осторожным из-за риска второй пандемии. К таким выводам пришел Национальный банк Украины (НБУ) в инфляционном отчете, пишет «Сегодня».

«Основным фактором уменьшения спроса на рабочую силу были карантинные запреты на деятельность отдельных секторов и, соответственно, спад экономики. В то же время, на фоне объявления плана смягчения карантинных мероприятий в середине мая спрос на рабочую силу начал постепенно восстанавливаться», – отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие границ.

В то же время рост реальных зарплат в Украине возобновится уже в следующем году, прогнозируют в НБУ.

«Ожидаемо сократились прибыль и смешанный доход и оплата труда работников малых предприятий из-за ухудшения их финансового состояния. Кроме того, оплата труда из-за рубежа сократилось из-за возвращения части мигрантов в Украине и ограничения осуществления новых выездов за границу. Снижение отдельных видов доходов частично компенсировалось расширением социальной поддержки», – резюмировали в Нацбанке.