У женщины с пневмонией – положительный тест: На Луганщине зафиксировали еще один случай COVID-19 (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки в области лабораторно подтвержден 1 новый случай коронавирусной болезни. Больная пневмонией жительница Северодонецка при обследовании получила положительный ПЦР-тест. Она контактировала с членом семьи, который проживает в другой области, и также имеет положительный тест на COVID-19», – сообщили в центре.

Там добавили, что всего за весь период наблюдений обработаны 757 подозрительных случаев, из них лабораторно подтверждены – 127.

Таким образом, по состоянию на 31 июля в Луганской области подтверждены 127 случаев коронавирусной болезни, из них: