Хлеб и макароны, соков нет: Какие продукты входят в потребительскую корзину в «ЛНР» (Перечень)

В «ЛНР» утвердили состав потребительской корзины. На местных интернет-ресурсах опубликован перечень того, что туда входит.

В частности, есть минимальный набор продуктов питания, который высчитали в килограммах на одного человека в год.

Набор включает:

хлебные продукты (хлеб, макароны, крупы, бобовые) – 132,6 кг на жителя трудоспособного возраста, 106,9 – на пенсионера, 79,9 – на ребенка;

картофель – 75,3 – 65 – 73;

овощи и бахчевые – 122,2 – 107 – 124,5;

фрукты свежие – 60 – 45 – 118,1;

сахар и кондитерские изделия – 23,8 – 21,2 – 21,8;

мясопродукты – 58,6 – 54 – 46,3;

рыбопродукты – 20 – 18 – 19,5;

молоко и молокопродукты – 257,6 – 224,4 – 360,2;

масло растительное, маргарин и другие жиры – 12,1 – 10 – 6,1;

соль, чай, специи – 4,9 – 4,1 – 3,5.

Также в потребкорзину «республики» входят яйца в количестве 210 штук на жителя трудоспособного возраста, 200 – на пенсионера, 201 – на ребенка.

Отметим, что в сравнении с корзиной на подконтрольной украинским властям территории, набор выглядит более скудным.

Так, в украинской потребительской корзине предусмотрено более 60 кг мяса и мясных продуктов, 365 штук яиц, 55 л соков (в «республиканском» списке соки вообще отсутствуют, как и некоторые другие позиции).

При этом некоторые позиции – практически такие же. К примеру, рыбы для украинцев на подконтрольной территории тоже предусмотрено 20 кг.