Маски на занятиях – необязательны: Утверждены рекомендации учебным заведениям

С 1 сентября в учебные заведения будут допускать только в масках или респираторах, при этом на занятиях маски можно будет не использовать. Педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии и смогут проводить уроки на открытом воздухе. Соответствующие рекомендации по организации образовательного процесса 30 июля утвердил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Временные рекомендации разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального пред высшего образования, профтехов и вузов.

Вход в учреждение образования возможен только в защитной маске или респираторе. В период карантина в учреждение не будут впускать родителей или сопровождающих лиц – кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью.

На занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать. В то же время во время передвижения по помещениям учреждения ношение масок обязательно.

Перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии. Тех, у кого обнаружат симптомы острых респираторных заболеваний, будут оперативно направлять к медработнику для осмотра.

Персоналу будут проводить обязательную термометрию и не будут допускать в учреждение с температурой более 37,2 градусов. В то же время для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.

Учреждениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс. В частности, проводить занятия на открытом воздухе по возможности, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для различных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. В учреждении также необходимо будет предотвращать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.

На период карантина учреждения должны обеспечить следующие условия безопасности:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения,

сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры,

подготовить санитарные комнаты: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук,

плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикет кашля,

оборудовать медпункты: бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты,

нанести разметку на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам,

проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия,

очистку и дезинфекцию поверхностей – дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. – после проведения занятий в конце рабочего дня.

Рекомендации также устанавливают особенности организации питания. Так, в период карантина не разрешается питание по типу «шведского стола» и с самообслуживанием. Учреждение также должно иметь график питания учащихся/студентов. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х человек.

Работники пищеблока должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут носить защитные очки или щиток.

Руководители учреждений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о том, как предотвратить заражение и распространение коронавирусом, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки. Кроме того, учреждениям рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в учреждении.

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градусов.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и в конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Напомним, общенациональный карантин, установленный из-за пандемии COVID-19 продлен до 31 августа 2020 года. С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из регионов будет устанавливаться один из четырех уровней эпидемической опасности – «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный».