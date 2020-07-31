Кулеба прокомментировал письмо Козака о выходе из переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выходом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака из переговоров на уровне помощников лидеров государств Нормандского формата Москва пытается разрушить процесс мирного урегулирования по Донбассу. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга, пишет «Сегодня».

Кулеба отметил, что за последний месяц со стороны Украины была беспрецедентная активность для Нормандского формата за последние несколько лет – и на уровне министров иностранных дел, и на уровне советников президентов. Важным решением этой работы стало прекращение огня на Донбассе. Министр отметил, что активная наступательная позиция Украины в переговорах вызывает разную реакцию в России, но Киев не отступит от этого.

Выход Дмитрия Козака из переговоров в Нормандском формате глава МИД Украины называет попыткой Москвы усилить свои переговорные позиции.

«Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение Нормандского формата, на продолжение функционирования Минского процесса. Наша позиция очень простая: мы будем очень сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента Нормандского формата или Минского процесса. Мы внимательно следим за развитием событий», – заявил Кулеба

Он напомнил, что в 2014 году сформировалась целая инфраструктура мирного процесса из «нормандских саммитов» (на уровне министров, советников глав государств) и Трехсторонней контактной группы с ее подгруппами.

«Кроме этого письма (Козака, – ред.), которое появилось в СМИ, мы не получали других сигналов, не видели каких-то конкретных шагов со стороны РФ. Поэтому мы не спешим с выводами, а ждем дальнейших шагов России. Но мы заинтересованы в сохранении всей нормандско-минской инфраструктуры. Мне сложно представить, как будет функционировать Минский процесс без Нормандского формата, потому что именно "четверкой" достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые потом реализуются "Минском". Если эта вертикаль будет разрушена, она существенно затормозит усилия по мирному урегулированию», – резюмировал министр.

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление написал обращение к советникам глав Германии, Франции и Украины. Он выразил мнение, что переговоры по Донбассу на уровне советников глав стран «нормандской четверки» бессмысленны и следует отказаться от этого формата.