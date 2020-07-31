До 4 лет тюрьмы: На Донетчине несовершеннолетнего будут судить за попытку дать взятку полицейскому

На Донетчине несовершеннолетнего парня будут судить за попытку дать взятку полицейским. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В суд передан обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины в отношении 17-летнего жителя Константиновского района.

«Досудебным расследованием установлено, что 18 июня 2020 года, в 22:40, полицейскими Константиновского ОП Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области на автодороге Константиновка – с. Длинная Балка был остановлен мопед, который двигался без регистрационных номеров. В ходе общения с водителем транспортного средства полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. За несоставление в отношении него административного протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП юноша предложил полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 1500 грн», – говорится в сообщении.

Этот поступок парня задокументировали правоохранители.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2-х до 4-х лет, или лишение свободы на тот же срок.