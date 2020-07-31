Могут не увидеться ближайшие 10 лет: На Донетчине парень с девушкой напали на знакомого

Житель Мирнограда (Донецкая обл.) стал жертвой разбойного нападения, которое совершили парень с девушкой. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 30 июля в Покровский отдела полиции обратился 23-летний житель Мирнограда. Мужчина сообщил, что знакомые совершили на него разбойное нападение.

Полицейские установили, что между заявителем и его 26-летним знакомым возникла неприязнь.

«Накануне вечером злоумышленник позвонил потерпевшему и предложил "встретиться для разговора". На встречу подозреваемый приехал со своей 21-летней подругой. Агрессивно настроенная пара заставила мужчину сесть в автомобиль и поехать с ними. Человека привезли к водоему возле поселка Балаган Покровского района, избили, завладели принадлежащими ему вещами и скрылись. Добравшись пешком домой, потерпевший обратился за помощью к врачам и полиции», – рассказали в полиции.

Полицейские разыскали пару и доставили в отдел полиции. Отобранные вещи изъяли и вернут владельцу.

«Относительно преступной пары открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении в совершении разбойного нападения и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в полиции.