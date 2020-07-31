Беларусь передала Украине весь список задержанных наемников «группы Вагнера»

Беларусь передала Украине весь список задержанных наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Украина проверит список. Об этом сегодня, 31 июля, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает «РБК–Украина».

«Список задержанных Беларусью граждан мы получили. МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения упомянутыми лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», – сказал Кулеба.

Он также добавил, что необходимо тщательно проверить весь список, поскольку задержанные предъявляли разные паспорта.

«Мы должны проверить весь список потому, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике», – уточнил Кулеба.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. В СНБО Украины планируют требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.