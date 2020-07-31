В России заявили о возможной легализации поставок оружия на неподконтрольный Донбасс

В случае, если в США примут закон о выделении 300 млн долл. в год на военную помощь Украине, Россия может пойти на официальные поставки оружия в «Л-ДНР». Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает российский «Интерфакс».

Накануне стало известно, что группа американских сенаторов подготовила законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи 300 млн долл., включая поставки летальных вооружений.

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять, – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», – заявил Калашников.

По его словам, «если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия».