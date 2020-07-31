ФК «Мариуполь» покинул один из ключевых игроков

Нападающий Руслан Фомин покинул ФК «Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«ФК "Мариуполь" и Руслан Фомин прекратили сотрудничество. Контракт футболиста и клуба подошел к концу», – говорится в сообщении.

Руслан Фомин входит в число лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге. В 105 матчах в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев. В Мариуполе Руслан выступал с 2011 года (с перерывами) и в общей сложности провел 7 сезонов.

Фомин является чемпионом Первой лиги и полуфиналистом Кубка Украины в составе клуба.

Как сообщалось ранее, главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Бабич и его тренерский штаб завершили работу в клубе.