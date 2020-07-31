Демарш Козака: В России опровергли выход из переговоров по Донбассу

Россия не намерена «сворачивать переговоры» по Донбассу, и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак продолжает работать на этом направлении. Об этом сегодня, 31 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «УНИАН».

Он прокомментировал опубликованное в украинских СМИ письмо заместителя главы администрации президента РФ Козака к советнику канцлера Германии Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины.

«Ни о каком свертывании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается (в украинских СМИ – ред.) – это искажение», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что полномочия по ведению переговоров передаются от помощников глав-государств в МИД Нормандского формата, Песков ответил: «В этой работе задействованы все – и помощники, и МИДы, и сами главы государств, и Контактная группа».

Он отметил, что работа на уровне помощников глав государств будет продолжаться.

Песков добавил, что не знает, что было опубликовано в украинских СМИ, но если действительно было опубликовано письмо Козака, то «это не совсем правильный путь к видению дел в отношении очень сложных переговоров о теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

При этом он заверил, что Россия «была, есть и остается приверженной Минским договоренностям, и считает, что Минский комплекс мероприятий является безальтернативной базой для продолжения поиска путей урегулирования».

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует в Кремле украинское направление, написал обращение к советникам глав Германии, Франции и Украины. Он выразил мнение, что переговоры по Донбассу на уровне советников глав стран «нормандской четверки» бессмысленны и следует отказаться от этого формата.