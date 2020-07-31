Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и АДРА Украина запустили на Донетчине проект водоснабжения. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба АДРА Украина.

«1 июля 2020 года начался проект "Улучшенный и устойчивый доступ к безопасной питьевой воде в 21 селе и малых городах (децентрализованные водные системы) в Донецкой области (подконтрольна территория Украины)", осуществляемый ЮНИСЕФ Украина совместно с благотворительной организацией АДРА Украина при финансовой поддержке правительства Германии через Германский государственный банк развития KfW», – говорится в сообщении.

Основными направлениями проекта являются:

бурение или чистка скважин / колодцев;

установка или замена водонапорных башен;

закупка водопроводных труб, фитингов, насосов и насосного оборудования;

установка систем очистки воды.

В настоящее время команда специалистов выезжает на места и проводит оценку потребностей населения в Никольском, Волновахском и Марьинском районах Донецкой области. Также стартовали первые процедуры закупки необходимого оборудования для реализации проекта.

Проект будет реализован в течение 12 месяцев.