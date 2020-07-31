Стрельбы и помощь раненым: В «ДНР» показали, чему учили детей на «республиканском» курорте (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) на базе отдыха «Парус» проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия».

Как говорится в сюжете, опубликованном пресс-службой «МВД ДНР», на сегодня в «ДНР» действуют 73 «военно-патриотических» клуба-кружка, в сборах участвовали 24 из них. Запланированы 4 смены по 10 дней – в каждой будут принимать участие 53 «юнармейца».

Участники незаконных вооруженных формирований обучают детей оказанию доврачебной помощи раненым, ориентированию, альпинизму, вязанию узлов.

«Также есть начальная военная подготовка. Так как данный лагерь проводится совместно с МВД, есть ряд занятий, направленных на работу в данных структурах», – говорится в сюжете.

Огневая подготовка, уверяют в «ДНР», изучается с соблюдением мер безопасности. Дети изучают правила обращения с оружием, проводятся стрельбы из страйкбольного оружия.

Кроме того, отрабатываются приближение к пострадавшему, его транспортировка, остановка кровотечения путем наложения швов, сердечно-легочная реанимация.

Есть также занятия по самообороне.

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube