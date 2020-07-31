Для решения проблемы Донбасса есть два возможных компромисса, – Кравчук

В решении проблемы установления мира на Донбассе есть два возможных компромисса. Об этом рассказал новый глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Суспільне».

Он прокомментировал возможную систему управления отдельными районами Донбасса после возвращения их под контроль украинской власти.

«Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», – отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что в варианте «особого статуса» может появиться «какое-то отдельное государство, с какими-то особыми политическими полномочиями».

«Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», – пояснил Кравчук.

Первый президент добавил, что Россия на это не соглашается, но Украина должна выписать, что такое «особый статус управления регионами».

«Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше – это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», – уточнил Леонид Кравчук.

Также он напомнил, что когда был президентом, подписал закон о свободной экономической зоне в этих районах.

«Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально», – сказал глава ТКГ.

По его словам, особая система управления регионами и свободная экономическая зона – это могут быть два возможных компромисса, которые не касаются суверенитета.