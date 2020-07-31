На Луганщине директора ООО обвиняют в завладении бюджетными деньгами: Подробности

На Луганщине директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) обвиняют в завладении около 100 тыс. грн бюджетных средств при ремонте спортплощадок. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении директора ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый умышленно завысил сумму капитального ремонта спортивных площадок с установкой тренажеров по заказу Кременского горсовета путем служебного подлога.

«Руководитель ООО, не будучи зарегистрированным плательщиком налога на добавленную стоимость в установленном законом порядке, незаконно включил сумму указанного налога в общую стоимость работ. В результате внесения недостоверных сведений в документацию подозреваемый завладел бюджетными средствами в размере около 100 тыс. грн. При вмешательстве правоохранительных органов незаконно полученные денежные средства возвращены в бюджет территориальной громады», – отметили в прокуратуре.

Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.