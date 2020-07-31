Озимые, ячмень, горох: Губернатор рассказал, чего и сколько собрали на Донетчине

В Донецкой области уже намолотили более 1,5 млн тонн зерна. Об этом сегодня, 31 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на конец июля 2020-го валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур составляет 1 млн 645 тыс тонн. Урожай уже собрали на площади 456,4 тыс га. Средняя урожайность – 36 центнеров с гектара. В прошлом, 2019-м году, на эту дату было обработано 477,4 тыс. га, средняя урожайность составила 33,9 ц/га.

Урожайность озимых культур на зерно в этом году составляет 39,2 ц / га (в прошлом году – 36,4 ц/га). Их уже собрали 316,2 тыс. тонн на площади 336,1 тыс. га.

В том числе:

озимую пшеницу – на площади 322,4 тыс. га (валовой сбор – 1 млн 263,3 тыс. тонн, урожайность – 39,2 ц/га);

озимый ячмень – на площади 10,7 тыс. га (валовой сбор – 44,8 тыс тонн, урожайность – 42,1 ц/га).

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры собрали на площади 120,3 тыс. гектаров. Валовой сбор составляет 328,3 тыс. тонн. Урожайность – 27,3 ц/га (в 2019 году – 26,8 ц/га).

Из них:

яровой ячмень собран на площади 94,1 тыс. га (валовой сбор составляет 277,1 тыс. тонн, урожайность – 29,4 ц/га);

горох – на площади 21,3 тыс га (валовой сбор составляет 41,4 тыс. тонн, урожайность – 19,4 ц/га).

Кроме того, на площади 34 тыс. га собрали озимый рапс на зерно. Получили урожай в объеме 78,5 тыс. тонн при урожайности 23,1 ц/га (в 2019 году – 20 ц/га).