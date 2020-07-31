Нашествие медуз: Три тонны мертвых корнеротов вывезли с пляжей Мариуполя

В Мариуполе коммунальщики каждый день выходят чистить пляжи от мертвых медуз больших размеров, которые в этом году атаковали Азовское побережье. Больше всего их на пляже в Левобережном районе города. За два дня здесь вывезли порядка трех тонн мертвых медуз, передает «Приазовский рабочий».

По утрам работники «Зеленстроя» граблями собирают желеобразные массы в кучи, чтобы вывезти на свалку. Эту работу проводят каждый день, чтобы обезопасить отдыхающих.

«Медуз заметили две недели назад, но тогда их было немного. В начале этой недели ужаснулись возросшему количеству морских обитателей на берегу. Четыре года убираю пляж, впервые вижу такое нашествие: мы по 5-6 раз за смену выгребаем медуз, а они все приплывают», – рассказывает уборщик территории пляжа Левобережья Виктория Кульбака.

Работает практически вся бригада: сначала медуз выносили ведрами и мешками, а когда поняли, что не справляются, задействовали трактор с лафетом.

«С этой недели работаем в авральном режиме. В понедельник и вторник с пляжа Левобережного района вывезли более трех тонн медуз. Закидываем их в лафет, а они слетают с вил, слизь стекает вниз. Некоторые из нас получили легкие ожоги. Страдают и отдыхающие. Сюда неоднократно вызывали "скорую" из-за того, что кто-то обжегся», – рассказывает коммунальщик Александр Лагунцов.

По словам «зеленстроевцев», на пляже в Левобережном районе – максимальное скопление медуз, на участке от железнодорожного вокзала до судоремонтного завода их гораздо меньше, а самая благоприятная обстановка – на пляже в поселке Песчаном, там медуз меньше всего.

Большое скопление медуз на мариупольских пляжах ученые объясняют ветрами южного и юго-западного направления.

«В Азовском море водятся два вида медузоидных гребневиков – они не представляют опасности для человека. Медузы в нашей местности не обитают – их ветром нагоняет ежегодно из Черного моря, лишнее доказательство тому – неравномерное распределение. В этом году их гораздо больше, поэтому это явление более заметно. Корнерот – это черноморская и средиземноморская медуза, для нее соленость Азовского моря губительна. Пригнанная ветром, она не может размножаться и долго не проживет. Мертвые особи оседают на дно или их выбрасывает волной на берег», – рассказал доцент, кандидат биологических наук кафедры охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин.

По его словам, массовая гибель медуз не несет опасности в плане бактериологического загрязнения: они преимущественно состоят из воды, органического вещества там очень мало. Если высушить – останется около двух процентов сухого вещества, по большей части это соль.

Ученый отметил, что в последний раз такое нашествие медуз наблюдалось на Азовье в 70-е годы прошлого века. «Это связано с засолением Черного моря, минерализация дошла до Таганрогского залива. Как следствие – в нашей местности появились мидии», – добавил Владимир Монин.