Уехала на заработки: На Донетчине сутки искали 14-летнюю девочку

В Угледаре (Донецкая обл.) пропала 14-летняя девочка. Ее нашли за сутки. Как оказалось, она тайком покинула дом из-за ссор в семье и поехала на заработки к Азовскому морю. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«29 июля в полицию Угледара обратилась взволнованная мать с сообщением об исчезновении ее дочери. Ранее девочка без разрешения никогда не покидала дом», – рассказали в пресс-службе.

Для того, чтобы найти девочку, сотрудникам криминальной полиции понадобилась почти сутки. Сейчас ребенка вернули матери.

«Девушка призналась, что ушла из дома из-за постоянных ссор с мамой. Вместе со своим 17-летним знакомым беглянка "автостопом" отправилась к Азовскому побережью на заработки. За время пребывания без присмотра взрослых правонарушений в отношении нее совершено не было», – сообщили в полиции.