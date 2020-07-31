Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали современный аппарат ИВЛ медикам прифронтовой Авдеевки

Авдеевская центральная городская больница (г. Авдеевка, Донецкая обл.) получила аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова закупил для Украины 200 высококлассных аппаратов ИВЛ. Их получают больницы, которые нуждаются в них больше всего. Там, где современных аппаратов ИВЛ еще не было. Это фактически компьютеры, которые подстраиваются под пациентов и при помощи визуальных подсказок помогают докторам подобрать правильный режим вентиляции для больного», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на современный аппарат лечебному учреждению вручил генеральный директор Авдеевского коксохима Группы «Метинвест» Виталий Литовка.

«Фонд Рината Ахметова, Метинвест помогают Авдеевке с начала пандемии. Ранее мы уже передали в авдеевские медучреждения 2300 штук экспресс-тестов, 500 респираторов и 200 костюмов высокой степени защиты. Современный аппарат ИВЛ автоматизированный и в значительной мере исключает человеческий фактор. Не требует сложной наладки и может быть использован сразу, что очень важно в условиях эпидемии», – отметил Виталий Литовка.

Заместитель директора по поликлинической работе КНП «Авдеевская центральная городская больница» Виталий Сытник поблагодарил за помощь. Он отметил, что авдеевские медики очень нуждаются в столь современной аппаратуре. Особенно во время эпидемии коронавируса.

«Хотелось бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова и Метинвест за возможность в столь сложное время бороться с этой проблемой. Это не только современный аппарат высокого класса, но и важное медицинское оборудование, которое используется при лечении тяжелых больных с COVID-19. Для таких пациентов это единственная возможность на выздоровление. Огромное спасибо Ринату Ахметову за бесценный вклад в поддержку и развитие медицины нашего города. За такую прекрасную аппаратуру», – сказал Виталий Сытник.

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения о работе современных аппаратов ИВЛ, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

«Во время обучения мы рассматривали особенности работы современных аппаратов ИВЛ, в том числе такого высокотехнологичного, который мы получили сегодня. Надеемся, что он спасет не одну жизнь не только пациентов с коронавирусом», – сказал врач Александр Полторадня.

Руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш также отметил роль помощи Рината Ахметова.

«Хочу присоединиться к словам благодарности. Важно, что в такое непростое время вы продолжаете активно помогать нашим врачам и больнице. Благодаря совместным усилиям Фонда Рината Ахметова, компании Метинвест и власти города медучреждение обеспечено дефицитным оборудованием, экспресс-тестами, средствами индивидуальной защиты», – сказал Виталий Барабаш.

Фонд Рината Ахметова с самого начала эпидемии помогает медикам Донецкой области. В опорные больницы Мариуполя, Селидово, Краматорска, Константиновки, Покровска, Волновахи, Славянска, Бахмута, Авдеевки и других городов шахтерского края переданы экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и оборудование для больниц и лабораторий.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь Украине спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.