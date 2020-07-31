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Для иностранцев введены ограничения пересечения линии разграничения на Донбассе

31.07.20 16:14
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ

С 1 августа на период действия карантина введены ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе иностранцам и лицам без гражданства. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Ограничения установлены Постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641.

С 1 августа иностранцы и лица без гражданства могут пересекать контрольные пункты въезда-выезда только при наличии полиса (свидетельства, сертификата) страхования. Данная страховка должна покрывать расходы, связанные с лечением COVID -19, и действовать на срок пребывания в Украине.

Такой полис может быть выдан:

  • страховой компанией, зарегистрированной в Украине;
  • иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс).

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