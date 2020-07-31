Сотрудничает с НВФ: Главе поселковой «администрации ДНР» заочно сообщили о подозрении

Председателю Булавинского поселкового совета города Енакиево* (неподконтрольная украинской власти часть Донецкой обл.), который сотрудничает с незаконными вооруженными формированиями, заочно сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что с апреля 2015 года указанное лицо участвовало в деятельности НВФ РФ, осуществляя фактическое руководство временно оккупированной территории Донецкой области в пределах пгт. Булавинское Бахмутского района в должности "главы поселковой администрации"», – говорится в сообщении.

Председателю Булавинского поселкового совета заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и в участии в террористической организации.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что при «ДНР» главой «поселковой администрации» пгт Булавинское является Александр Плитан.

*До 11 декабря 2014 года Булавинский поселковый совет входил в состав Енакиевского городского совета. В 2014 году украинские власти перевели поселок в состав подконтрольного Бахмутского района Донецкой области. С февраля 2015 года поселок находится под контролем «ДНР».