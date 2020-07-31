Пожары на Луганщине: Разумков пояснил, почему жители уничтоженных домов до сих пор не получили компенсацию

Жители Луганщины, чьи дома были уничтожены июльскими пожарами еще не получили по факту материальную помощь. В этом вопросе есть несколько аспектов. Об этом в ходе посещения 29 июля Луганской области сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Во-первых, вопрос выплаты компенсации жителям села Смоляниново, чьи дома были уничтожены пожаром. «Эти люди получат по 300 тыс. грн. И эти деньги уже перечислены в район. Единственный вопрос – вопрос документов, которые подтверждают собственность на дома, которые были уничтожены. И это зависит от людей – они смогут получить компенсацию, когда предоставят документы… Сроки получения – в ближайшее время, здесь сейчас все зависит от них», – сказал Разумков.

Второй вопрос – у жителей села сгорело все, и эти 300 тыс. грн не смогут покрыть всех их расходов. «Поэтому есть позиция облгосадминистрации о выделении дополнительных средств жителям этого села. Никто их не оставляет, все продолжают работать на поддержку», – добавил он.

Есть проблемный аспект, связанный с садоводческим обществом – дачный поселок Волчье. «В нем большинство зданий не были введены в эксплуатацию, их фактически не существовало. И здесь нужно будет искать пути выхода из ситуации. Это объективно трудный вопрос», – продолжил Разумков.

Он напомнил, что Верховная Рада проголосовала за выделение 2 млрд грн из резервного фонда на помощь как подтопленным регионам западной Украины, так и Луганской области, которая пострадала от пожаров.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube