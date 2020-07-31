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Миллион пачек сигарет, десятки тысяч литров алкоголя и топлива: Пограничники раскрыли контрабандистов на востоке Украины

31.07.20 16:43
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

За первое полугодие 2020 года пограничники пресекли деятельность 9 преступных групп, которые торговали контрабандными и контрафактными товарами на границе с Россией и на Донбассе. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«За этот период в результате проведенной работы оперативниками Госпогранслужбы на востоке Украины удалось локализовать 9 преступных групп и 17 отдельных лиц, промышлявших подакцизными товарами на границе с Россией и на линии разграничения. Преступники не только реализовывали контрабанду и контрафакт в Украине, но и часть "товара" пытались переправлять в страны Западной Европы», – сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники во взаимодействии с другими правоохранительными органами Украины обнаружили и изъяли из незаконного оборота почти 1,13 млн пачек сигарет, свыше 50 тыс. литров контрафактного алкоголя и более 600 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Кроме того, правоохранители пресекли деятельность нелегального завода, где из российских ингредиентов производили топливо.

«Пограничники продолжают мероприятия по выявлению и ликвидации схем незаконного ввоза контрафактных товаров, в том числе с оккупированных территорий Украины», – добавили в Госпогранслужбе.

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