С 1 августа вступают в силу новые правила карантина: Что запрещено

С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина. Вступает в силу соответствующее постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 года №641. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба правительства.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В красной зоне (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Что касается пересечения границы: из стран «зеленой зоны» – нужен только страховой полис. Для стран «красной зоны» – нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней.

«Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона», – отмечают в Кабмине.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый». Среди обязательных требований – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 м кв, заполненность кинотеатров – не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в «красной зоне».

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» – где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.