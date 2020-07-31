Провести выборы в областные советы Донбасса очень сложно, – Разумков

Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей будут проведены после возвращения в Украину неподконтрольных частей этих регионов.

«Сейчас провести выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей очень сложно. Потому что облсовет избирается областью. К сожалению, сегодня на части этих областей провести выборы невозможно. Потому что они находятся за линией фронта. Как только появится возможность провести выборы по всей территории Украины, в том числе и в Крыму, мы это обязательно сделаем», – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время своей поездки в Луганскую область 29 июля.

Как сообщалось ранее, 25 октября не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой областей. Теоретически выборы в областные советы на подконтрольной части Донбасса могут пройти – но соответствующие решения должны принять Верховная Рада и ЦИК.

Так же, скорее всего, не будет местных выборов в части прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube