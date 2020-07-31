В ОБСЕ обеспокоены нарушениями перемирия на Донбассе

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели высказал глубокую обеспокоенность информацией об эскалации на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года. Церетели призвал стороны конфликта соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций, передает «РБК– Украина».

По словам Церетели, договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации Минских соглашений.

«Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем», – заявил он.

Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия на Донбассе, ведь достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия к соглашению.

«Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям», – подчеркнул Церетели.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу 27 июля.