На 60 миллионов: В Селидово и Волновахе продолжается масштабная реконструкция стадионов (Фото)

На Донетчине в Волновахе и Селидово продолжается масштабная реконструкция стадионов в рамках проекта «Большая стройка». Работы идут согласно графика, срок их окончания – до 1 октября. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта облгосадминистрации.

В Селидово по состоянию на 30 июля готовность стадиона «Шахтер» детско-юношеской спортивной школы составляет 38%.

Сейчас здесь завершено обустройство коммуникаций. На месте трибун, которые физически и морально устарели, продолжается установка многоступенчатой металлоконструкции, что позволит разместить 1 493 новых зрительских места. Вокруг футбольного поля с искусственным покрытием 105x68 м идет обустройство щебеночного основания под беговые дорожки с полиуретановым покрытием.

В ходе ремонта административного корпуса пока завершено перекрытие крыши металлочерепицей, установлены пластиковые окна, происходит обшивка стен помещений гипсокартоном. Также на территории стадиона продолжаются сооружение двух уличных туалетов из кирпича, установку ограждения, обустройства подъездных путей к объекту.

Наблюдать за обновлением стадиона «Шахтер» в режиме реального времени можно благодаря вебкамере по ссылке.

Стоимость проекта составляет 32 млн 827 тыс. 278 грн.

В Волновахе современный стадион возводится рядом со школой № 3.

Уже завершены работы по устройству бетонного основания под беговые дорожки, с 12 августа начнут укладку современного полиуретанового покрытия.

Также подготовлена дренажная система под укладку искусственного покрытия футбольного поля размером 90х60 метров. Обустройство искусственного газона для поля планируют начать 25 августа.

Кроме этого, на объекте построено основание под установку трибун для зрителей на 264 места, а в здании, где будут располагаться душевые и раздевалки, выполнено разведения внутренних коммуникаций, завершается утепления фасада.

Для реализации проекта в Волновахе предусмотрены средства в сумме 27 млн 303 тыс. 548 грн, их них: 21,9 млн грн – из областного бюджета, 5,4 млн грн – из районного бюджета.

Напомним, что программа «Большая стройка» предусматривает масштабную перестройку 5 стадионов в Донецкой области: в Волновахе, Краматорске, Селидово и Славянске. 14 мая в рамках программы был открыт первый в стране спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в краматорском парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого».