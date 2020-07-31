Славянск: За полгода улучшили энергоснабжение для более чем 50 тысяч жителей

За 6 месяцев специалисты ДТЭК Донецкие электросети провели капитальный ремонт оборудования и техническое обслуживание 54 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 3 воздушных линий 0,4-6 (10) кВ, заменили 23 опоры. Это повысило качество и надежность электроснабжения для более 50 тыс. жителей Славянска. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба компании.

«В прошлом году в городе Славянск мы провели капитальный ремонт и техническое обслуживание 8 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, заменили 207 опор, более 18 км воздушных и 7 км кабельных линий электропередач. В 2020 году мы увеличили объемы капитальных ремонтов и обновления электросетей», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Ключевой проект года – реконструкция в мкр «Химик» распределительного пункта №2, который исчерпал свой ресурс. Энергетики проведут его техническое переоснащение, установят современное оборудование. Это обеспечит надежное и непрерывное электроснабжение для 20 тысячи клиентов, проживающих в мкр «Химик» и пос. Черевковка, областной психиатрической больницы, трех котельных, трех школ, насосных по обеспечению населения питьевой водой.

Кроме того, в этом году энергетики проведут и иные работы по городу и поселкам.