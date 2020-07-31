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Законопроекта о выборах на неподконтрольном Донбассе пока нет, – Разумков

31.07.20 18:28
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников
Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников

В Верховной Раде нет законопроекта относительно выборов на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время своей поездки в Харьковскую область 30 июля.

«На данный момент в Верховную Раду, насколько мне известно, не поступали предложения ни от профильного вице-премьер-министра, ни от иных субъектов законодательной инициативы (ВРУ, КМУ, президент Украины)», – сказал он.

Разумков в очередной раз напомнил основные условия для проведения таких выборов. «Думаю, что мы в состоянии провести выборы на всей территории государства, когда это будет возможно. Условия для проведения выборов – это, в первую очередь, безопасность граждан, а также демократические выборы и действенное волеизъявление людей за те партии, за тех кандидатов, за которых они будут готовы проголосовать. Если такие условия будут обеспечены, то мы готовы провести выборы где бы то ни было на территории нашего государства», – заключил он.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что местные выборы на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону. При этом Разумков считает, что такие выборы должны проходить по единому для всей страны закону.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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