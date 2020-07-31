На Донетчине построят уникальный велоспортивный комплекс (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) начались подготовительные работы к строительству современного велоспортивного комплекса. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

После перемещения из Донецка здесь функционирует областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту.

«Это коммунальное внешкольное учебное заведение имеет высшую категорию и является одним из ведущих в Украине, постоянно находится в пятерке лучших специализированных школ по велоспорту по итогам ежегодной работы. Сегодня заведение имеет отделения в 5 городах Донецкой области: Лимане, Бахмуте, Мариуполе, Краматорске и Славянске, где под руководством 13 тренеров-преподавателей занимаются 224 спортсмена», – говорится в сообщении.

В последнее время при поддержке Донецкой облгосадминистрации инфраструктуру школы значительно улучшили. Так, в 2017 году за счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт административного здания на сумму 1,4 млн грн. Также ежегодно выделяется финансирование для обеспечения учащихся необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.

На земельном участке рядом с админзданием школы предусмотрено возведение современного спорткомплекса, и сейчас на этом месте уже начаты необходимые подготовительные работы. Согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в 2019 году за счет средств областного бюджета, общая стоимость строительства составляет 60 351,531 тыс. грн.

«Проектом предусмотрено: строительство ВМХ трассы (трека) со всеми необходимыми комплексами; трехэтажного здания общежития с возможностью размещения 52 человек, тренажерным залом, медицинским и массажным кабинетами, конференц-залом, комнатой приема пищи; котельными для газового отопления общежития, гаражом на 1 авто с помещением для ремонта и хранения велосипедов и хозяйственной постройки; благоустройством территории», – рассказали в Донецкой ОГА.

Как отмечается, при условии соблюдения современных международных требований при строительстве велотрассы и получения необходимой сертификации, она сможет стать единственной подобной в Украине. Новый трек позволит готовить в дисциплине «ВМХ racing» спортсменов с 8 лет, при этом давая юношам и девушкам базовые навыки для выступления в других дисциплинах велоспорта. Также здесь планируется проведение учебно-тренировочных сборов с участием национальной команды, соревнований областного и всеукраинского уровней.