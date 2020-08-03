Кондиціонери та бойлери жителі Донеччини тепер можуть придбати в YASNO

Сучасні кондиціонери, бойлери та електрообігрівачі тепер можна замовити у свого постачальника електроенергії. Обрати розумні прилади, що створять комфорт в оселі та зекономлять витрати на електроенергію, жителі Донецької області можуть на сайті YASNO.

Відтепер у постачальника електроенергії та енергоефективних рішень YASNO можна замовити:

кондиціонери з інверторним компресором та повітроводом із дистанційним налаштуванням потоків. Такі моделі мають високу продуктивність, низький рівень шуму та помірне енергоспоживання;

бойлери, що оснащені функціями швидкого нагріву, заощадження електроенергії та можливістю управління через Wi-Fi. Зі свого смартфону можна налаштовувати роботу водонагрівача та контролювати власне енергоспоживання;

ультратонкі керамічні електронагрівальні панелі – безшумні та економічні, не спалюють кисень, є цілком безпечними, а завдяки стильному дизайну гармонійно доповнять будь-який інтер’єр.

Уся техніка має офіційну гарантію від виробника та доступна для замовлення у декілька кліків на сайті YASNO, в тому числі у розстрочку або в кредит. На вибір клієнта доставка може бути виконана адресно додому або безкоштовно на поштове відділення. Спеціалісти постачальника допоможуть підібрати саме ту модель, з якою кожна родини зможе заощаджувати свої витрати на електроенергію та забезпечити комфорт.

«Для YASNO важливо не лише надавати якісний сервіс з електропостачання, а й допомагати клієнтам бути енергоефективними. Для цього важливою умовою є використання ощадливих побутових приладів. Саме тому ми пропонуємо нашим клієнтам виключно безпечну та ощадливу кліматичну техніку, з якою можна оптимізувати енергоспоживання в оселі, зберігаючи електроенергію та кошти», – сказав директор YASNO в Донецькій області Олександр Северін.