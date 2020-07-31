Задержанным в Беларуси бойцам ЧВК Вагнера объявлено о подозрении, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении 28 бойцам российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанным в Беларуси. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба ОГПУ.

Как отмечается, Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе», – говорится в сообщении.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. В СНБО Украины планируют требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.