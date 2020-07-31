Господдержка: Семья медика, умершего от коронавируса, получит 1,5 миллиона

Семья медика, умершего вследствие инфицирования COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, получит страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн за средства государственного бюджета. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Речь идет о скончавшемся заведующем диспансерным отделением из Ивано-Франковской области.

В Фонде уточнили, что перечислили помощь 30 июля. «Средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней», – отметили в ведомстве.

По состоянию на 30 июля Фонд профинансировал такие госпособия в соответствии с ЗУ «О защите населения от инфекционных болезней» для 5-ти семей медработников.

Также выделены разовые пособия по социальному страхованию в размере 210 200 грн для 6-ти семей (в среднем 35 тыс. грн на семью), чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей.