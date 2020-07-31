Школьники и учителя Киева теперь перед уроками будут петь гимн Украины

Теперь учащиеся и педагоги Киева ежедневно перед началом занятий будут исполнять гимн Украины. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета 30 июля, передает «Громадське радіо».

Речь идет об учреждениях общего среднего образования.

Авторы проекта решения – «свободовцы» Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк и Игорь Мирошниченко – считают, что это «будет способствовать воспитанию патриотизма у детей».

Мирошниченко также отметил, что «подобным образом каждый учебный день начинают ученики США».

По результатам поименного голосования, такое решение поддержали 63 депутата, не голосовали – 19, против не проголосовал никто.