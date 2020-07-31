На Луганщине выздоровели 78% больных коронавирусом

В Луганской области от COVID-19 выздоровели уже 100 человек, из них 5 – за текущие сутки. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Четверо из них лечились амбулаторно: двое жителей Северодонецка и двое из Старобельского района. Еще один человек, болевший COVID-19, выписан из КНП "Старобельское районное территориальное медицинское объединение" после полученного отрицательного результата ПЦР-тестирования», – говорится в сообщении.

На данный момент, по информации ОГА, продолжают лечение 26 человек, из них 7 – в стационарах: 1 – в КНП «Беловодская многопрофильная больница», 5 – в КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 1 – в КНП «Рубежанская центральная городская больница», 19 – амбулаторно.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 4,24%.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 июля в Луганской области подтверждены 127 случаев коронавирусной болезни, из них: выздоровели – 95 человек; продолжает лечение – 31 человек (8 человек – в больницах, 23 человека – амбулаторно); умер – 1 человек.